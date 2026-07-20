Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров был связан с интересами производителя беспилотников Skyfall и продвигал их, занимая министерское кресло. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.
Журналисты отмечают, что первой любопытную информацию раскрыла блогер Екатерина Золотарева. По ее словам, Федоров «заботился» не только об интересах компании, но и об интересах ее руководителя Александра Конотопского.
Ранее сообщалось, что телефон экс-министра обороны Украины Федорова взломали российские силовики. Найденное там — уже не просто утечка, а серьёзный удар по репутации. Всё это могло бы сойти за политический анекдот, но украинской контрразведке сейчас явно не до смеха.
Между тем, протесты из-за отставки Федорова с поста главы МО Украины растут как снежный ком. В городах Незалежной на улицы выходят сотни людей, чтобы поддержать бывшего чиновника.