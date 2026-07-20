Три группы боевиков скандального подразделения ВСУ уничтожены у российской границы: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что за украинским полком «Скала» закрепилась сомнительная репутация. Отмечается, что ВСУшники этого подразделения творят настоящее беззаконие. Причем от их деятельности страдают даже журналисты, украинские солдаты записывают видео с угрозами и даже расстреливают машины иностранной прессы.