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Три группы боевиков скандального подразделения ВСУ уничтожены у российской границы: подробности

ТАСС: в Казачьей Лопани ликвидировали три группы боевиков «Скалы» ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

У российской границы уничтожены сразу три группы ВСУшников скандального подразделения ВСУ. Речь идет о боевиках «Скалы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в силовых структурах.

«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — отмечается в издании.

Ранее KP.RU сообщил, что за украинским полком «Скала» закрепилась сомнительная репутация. Отмечается, что ВСУшники этого подразделения творят настоящее беззаконие. Причем от их деятельности страдают даже журналисты, украинские солдаты записывают видео с угрозами и даже расстреливают машины иностранной прессы.

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