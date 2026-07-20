У российской границы уничтожены сразу три группы ВСУшников скандального подразделения ВСУ. Речь идет о боевиках «Скалы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в силовых структурах.
«Из Бугаевки 3 штурмовые группы ВСУ из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», — отмечается в издании.
Ранее KP.RU сообщил, что за украинским полком «Скала» закрепилась сомнительная репутация. Отмечается, что ВСУшники этого подразделения творят настоящее беззаконие. Причем от их деятельности страдают даже журналисты, украинские солдаты записывают видео с угрозами и даже расстреливают машины иностранной прессы.