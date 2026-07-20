Склад Wildberries в Коледино под Москвой снова работает в штатном режиме

Логистический центр Wildberries в Коледино под Москвой снова начал работать в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба маркетплейса.
Ранее, напомнили в компании, для обеспечения безопасности персонала, люди были эвакуированы, но сейчас уже находятся на рабочих местах.
«Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме», — говорится в публикации.
Ночью 20 июля, напомним, боевики ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву и область. Сайт KP.RU собрал главную информацию.
Позже в СК РФ заявили, что в результате атаки ВСУ на Московский регион дронами пострадали мирные жители. Из-за этого было возбуждено уголовное дело о теракте.