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Склад Wildberries в Коледино под Москвой снова работает в штатном режиме

В Wildberries прокомментировали работу склада в подмосковном Коледино.

Источник: Комсомольская правда

Логистический центр Wildberries в Коледино под Москвой снова начал работать в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба маркетплейса.

Ранее, напомнили в компании, для обеспечения безопасности персонала, люди были эвакуированы, но сейчас уже находятся на рабочих местах.

«Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме», — говорится в публикации.

Ночью 20 июля, напомним, боевики ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву и область. Сайт KP.RU собрал главную информацию.

Позже в СК РФ заявили, что в результате атаки ВСУ на Московский регион дронами пострадали мирные жители. Из-за этого было возбуждено уголовное дело о теракте.

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