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В Минобороны раскрыли цели ночной атаки на порт Одессы

Минувшей ночью российские военные нанесли удар по порту Одессы, используя высокоточное оружие. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве заявили, что продолжают «нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ». Целью атаки стали резервуары с горюче-смазочными материалами, которые находились на территории государственного предприятия «Морской торговый порт “Одесса”» и, по данным министерства, предназначались для украинской армии.

В Минобороны России подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Утром информацию об ударе подтвердил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Он сообщил, что в результате атаки пострадала инфраструктура города.

В последнее время Минобороны регулярно отчитывается об ударах по портам Одессы и области. Так, 19 июля российские военные поразили два балкера с военным грузом на рейде порта Одесса, а также два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный. По данным ведомства, с этих судов ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера. Кроме того, под удары попали цех сборки дронов, место стоянки бензовозов и склад военного имущества, поставленного западными странами для украинской армии.

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