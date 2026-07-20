В Минобороны раскрыли цели ночной атаки на порт Одессы

В последнее время Минобороны регулярно отчитывается об ударах по портам Одессы и области. Так, 19 июля российские военные поразили два балкера с военным грузом на рейде порта Одесса, а также два балкера и сухогруз севернее острова Змеиный. По данным ведомства, с этих судов ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера. Кроме того, под удары попали цех сборки дронов, место стоянки бензовозов и склад военного имущества, поставленного западными странами для украинской армии.