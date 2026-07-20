Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направленную на Москву «огромную армаду» из 400 беспилотников украинской армии. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, подчеркнув, что Россия обязательно даст «отдельный» ответ на эту масштабную атаку.
По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому за деньги западных стран необходимо «продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик».
«400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, утром в понедельник, 20 июля, Московская область подверглась серьезной атаке беспилотников. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о разрушениях, пожарах и повреждениях инфраструктуры. Как минимум два человека были ранены. Глава региона заверил, что раненым оказывают помощь. На местах работают МЧС, полиция и аварийные службы.