Россия готовит «отдельную благодарность» за покушение на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направленную на Москву «огромную армаду» из 400 беспилотников украинской армии. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, подчеркнув, что Россия обязательно даст «отдельный» ответ на эту масштабную атаку.