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В Сочи частный дом загорелся из-за падения обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Возгорание частного дома произошло в Сочи из-за падения обломков БПЛА, пожар оперативно ликвидировали, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В Адлерском районе Сочи в результате падания обломков БПЛА произошло возгорание частного дома. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте падения обломков работают специальные и оперативные службы.

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