ВС России мощно ответили Украине на удар по складам Wildberries

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении мощных ответных ударов по крупным логистическим центрам Украины в Киеве и регионах после атаки украинской армии на Wildberries.
Вооруженные силы (ВС) России поразили терминалы «Новой почты» и центр «Антел пропертис», которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для транспортировки и сборки беспилотников. Атаке также подверглись оборонные предприятия и резервуары с топливом в порту Южный.
Поводом стал удар украинских дронов по гражданской инфраструктуре России в субботу, 18 июля. Тогда пострадали логистические комплексы Wildberries в Электростали и Котовске. Погибли восемь человек, десятки были ранены.
Напомним, глава Тамбовской области Евгений Первышов обратил внимание на то, что беспилотники были оснащены поражающими элементами, подчеркнув, что такая атака была спланирована против мирных жителей.
Основатель Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования родным и близким погибших. Она объявила о выплатах семьям жертв теракта по 2 миллиона рублей.
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