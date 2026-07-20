Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили условия применения ракеты «Орешник» в СВО

Решение о применении Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет приниматься исключительно на основе военной целесообразности. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Парламентарий подчеркнул, что этот шаг не является политическим жестом или внезапной прихотью. Он полностью подчинен логике боевых действий и задачам, которые стоят перед Вооруженными силами РФ.

«Я не исключу, что у РФ есть оружие и куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. “Орешник” уже применяли в ходе специальной военной операции в “воспитательных” целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что [Киев] боролся, на то и напоролся», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее автор блога «Передовое вооружение» на китайском портале Sohu заявил, что Россия обладает баллистическими и гиперзвуковыми козырями, позволяющими ей в любой момент перевести обычную конфронтацию с Западом в стратегическую игру. Среди российских «козырей» эксперт назвал баллистическую ракету «Искандер-М», гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше