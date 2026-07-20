В Госдуме объяснили условия применения ракеты «Орешник» в СВО

«Я не исключу, что у РФ есть оружие и куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. “Орешник” уже применяли в ходе специальной военной операции в “воспитательных” целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что [Киев] боролся, на то и напоролся», — отметил собеседник NEWS.ru.