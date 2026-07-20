Парламентарий подчеркнул, что этот шаг не является политическим жестом или внезапной прихотью. Он полностью подчинен логике боевых действий и задачам, которые стоят перед Вооруженными силами РФ.
«Я не исключу, что у РФ есть оружие и куда мощнее этой ракеты. Эффективное, хорошее. “Орешник” уже применяли в ходе специальной военной операции в “воспитательных” целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что [Киев] боролся, на то и напоролся», — отметил собеседник NEWS.ru.
Ранее автор блога «Передовое вооружение» на китайском портале Sohu заявил, что Россия обладает баллистическими и гиперзвуковыми козырями, позволяющими ей в любой момент перевести обычную конфронтацию с Западом в стратегическую игру. Среди российских «козырей» эксперт назвал баллистическую ракету «Искандер-М», гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».