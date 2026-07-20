На терминале КТК вновь атаковали гражданский морской танкер

В результате попадания в кормовую часть правого борта судна между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отдельных отсеках. Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов силами экипажа и аварийно-спасательных подразделений КТК, задействованных на плавсредствах.