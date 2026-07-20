Сын погибшего бойца СВО подтвердил право на выплату в Иркутском облсуде

Для получения единовременной выплаты в связи с гибелью военнослужащего истец обратился к командиру войсковой части с заявлением и пакетом документов. Из ответа военного комиссара ему стало известно, что супруга погибшего уже обращалась за назначением выплат, умышленно не указав всех наследников, с целью получения всех причитающихся средств, нарушив тем самым права истца.



Сведения военного комиссариата согласуются с иными материалами дела, из которых следует, что вдова получила единовременные выплаты от государства и страховой компании, заявив о наличии только одного несовершеннолетнего ребенка, тем самым получив выгоду, не имея на то законных оснований.



Во время судебного разбирательства истец подал уточненное исковое заявление, в котором последний указал на получение им социальной выплаты, произведенной ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области», в связи с чем просил уменьшить размер исковых требований. Нижнеудинский горсуд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований истца и обязал выплатить причитающиеся ему средства.



При этом ответчики подали апелляционную жалобу на решение суда.



Суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность решения и вынес определение, которым решение Нижнеудинского горсуда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчиков — без удовлетворения.