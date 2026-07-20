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Сын погибшего бойца СВО подтвердил право на выплату в Иркутском облсуде

IrkutskMedia, 20 июля. Иркутский облсуд в апелляции подтвердил право сына погибшего военнослужащего СВО на долю в выплате по случаю гибели отца. Ранее молодой человек, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск к жительнице Нижнеудинска и ряду госучреждений о взыскании денег в его пользу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Приангарья, отец истца проходил военную службу в войсковой части, принимал участие в СВО и погиб при исполнении боевых задач в июле 2024 года. На момент смерти отца молодому человеку исполнился 21 год, он проходил очное обучение в высшем учебном заведении, что давало ему право на получение мер соцподдержки наравне с другими членами семьи погибшего — супругой и несовершеннолетним ребенком.

Для получения единовременной выплаты в связи с гибелью военнослужащего истец обратился к командиру войсковой части с заявлением и пакетом документов. Из ответа военного комиссара ему стало известно, что супруга погибшего уже обращалась за назначением выплат, умышленно не указав всех наследников, с целью получения всех причитающихся средств, нарушив тем самым права истца.

Сведения военного комиссариата согласуются с иными материалами дела, из которых следует, что вдова получила единовременные выплаты от государства и страховой компании, заявив о наличии только одного несовершеннолетнего ребенка, тем самым получив выгоду, не имея на то законных оснований.

Во время судебного разбирательства истец подал уточненное исковое заявление, в котором последний указал на получение им социальной выплаты, произведенной ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области», в связи с чем просил уменьшить размер исковых требований. Нижнеудинский горсуд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований истца и обязал выплатить причитающиеся ему средства.

При этом ответчики подали апелляционную жалобу на решение суда.

Суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность решения и вынес определение, которым решение Нижнеудинского горсуда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчиков — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Нижнеудинская межрайонная прокуратура защитила права участника СВО. Заявитель не смог своевременно получить соцвыплату после ранения. Мужчина лечился в военном госпитале под позывным, не указывая личные данные, поэтому факт ранения остался неподтвержденным.