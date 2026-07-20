Младший сержант Евгений Гаврилов из Слюдянки погиб в зоне СВО

После демобилизации он работал в локомотивном депо, позже повысил квалификацию до машиниста электровоза. Евгений Гаврилов воспитывал двоих детей. «За ленточку» отправился добровольно, после подписания контракта. В какой-то момент перестал выходить на связь с родными, поэтому его объявили без вести пропавшим. Позже стало известно, что младший сержант погиб 17 января 2026.