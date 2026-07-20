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Младший сержант Евгений Гаврилов из Слюдянки погиб в зоне СВО

Дома героя ждали двое сыновей.

Источник: группа ВК администрации Слюдянского городского поселения

Скорбные вести пришли из зоны специальной военной операции. Там героически погиб Евгений Гаврилов из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоялась 20 июля 2026 года.

— Евгений был скромным и простым. С детства его тянуло к технике, машинам. Поэтому профессию он выбрал быстро, после школы окончил курсы помощника машиниста электровоза. Служил в армии в танковых войсках, — рассказывают в мэрии.

После демобилизации он работал в локомотивном депо, позже повысил квалификацию до машиниста электровоза. Евгений Гаврилов воспитывал двоих детей. «За ленточку» отправился добровольно, после подписания контракта. В какой-то момент перестал выходить на связь с родными, поэтому его объявили без вести пропавшим. Позже стало известно, что младший сержант погиб 17 января 2026.