Военкор Поддубный прокомментировал провал пиар-акции ВСУ в Константиновке

«Закономерный финал для бездумной и бесперспективной пиар-акции. Вообще, общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество. За ложь, которую главком ВСУ пытается протащить, за нее ведь расплачиваются своими жизнями украинские военнослужащие. И она уже давно приобрела фантастические масштабы», — подчеркнул военкор.