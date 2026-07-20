Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс» взятие в плен двух украинских военнослужащих в Константиновке. Ранее они пытались записать постановочное видео с государственным флагом для демонстрации мнимых успехов контроля над городом перед западными союзниками.
По информации воннкора, попытка создания медийного эффекта силами ВСУ привела к потере целого взвода. Единственными выжившими и попавшими в плен к бойцам российской группировки «Южная» оказались Евгений Мосин и Сергей Столярский.
Поддубный охарактеризовал произошедшее как результат безответственных решений украинского командования ради пропагандистских целей.
«Закономерный финал для бездумной и бесперспективной пиар-акции. Вообще, общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество. За ложь, которую главком ВСУ пытается протащить, за нее ведь расплачиваются своими жизнями украинские военнослужащие. И она уже давно приобрела фантастические масштабы», — подчеркнул военкор.