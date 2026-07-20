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Российские системы ПВО за сутки сбили 917 украинских беспилотников

Минобороны России опубликовало свежую сводку о работе ПВО за минувшие сутки. Средства противовоздушной обороны уничтожили 917 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, были перехвачены восемь управляемых авиабомб и четыре снаряда американской РСЗО HIMARS.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 917 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили восемь управляемых авиабомб и четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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