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ВС РФ поразили цеха сборки морских дронов и инфраструктуру ВСУ

Минобороны опубликовало сводку о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В ходе атаки также были поражены цеха сборки безэкипажных катеров и пункты временной дислокации иностранных наемников в 142 районах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили цеха сборки безэкипажных катеров и пункты дислокации наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары также были нанесены по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, используемым ВСУ.

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

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