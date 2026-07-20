ВС РФ поразили цеха сборки морских дронов и инфраструктуру ВСУ

Минобороны опубликовало сводку о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В ходе атаки также были поражены цеха сборки безэкипажных катеров и пункты временной дислокации иностранных наемников в 142 районах.