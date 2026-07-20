ВС РФ поразили цеха сборки морских дронов и инфраструктуру ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили цеха сборки безэкипажных катеров и пункты дислокации наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары также были нанесены по цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, используемым ВСУ.
Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.