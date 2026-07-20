Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР. За минувшие сутки противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.