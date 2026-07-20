Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области, а также Белый Колодезь и Липцы Харьковской области.
«ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.