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Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований. Удары пришлись по районам населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Могрица, Белый Колодезь и Липцы. ВСУ потеряли более 145 человек, боевую бронированную машину и артиллерию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области, а также Белый Колодезь и Липцы Харьковской области.

«ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.

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