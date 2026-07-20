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Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ейском районе выросло до 3 человек

По завершении всех работ власти рассмотрят возможность введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим.

Источник: Аргументы и факты

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь с 19 на 20 июля в Ейском районе выросло до трех человек, сообщил в соцсетях глава муниципалитета Роман Бублик.

Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Напомним, по предварительным данным, также повреждено остекление в семи частных домах и стекла двух припаркованных автомобилей.

Сейчас специалисты оценивают ущерб.

«Мы живем в непростое время. Сейчас как никогда важна наша бдительность и взаимопомощь. Давайте проявлять внимание к своим соседям, контролировать бесхозные места. Осмотрительность поможет избежать беды. Будьте внимательны и берегите себя», — обратился к жителям Ейского района Роман Бублик.

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