Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что боестолкновения с формирования ВСУ проходили в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США», — добавили в Минобороны.