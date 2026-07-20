«Южная» группировка улучшила позиции в ДНР и нанесла удар по ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки, которые превысили 140 военнослужащих. В ходе боев уничтожены девять боевых бронированных машин и 155-мм гаубица М777 производства США.