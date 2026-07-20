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«Южная» группировка улучшила позиции в ДНР и нанесла удар по ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в ДНР. В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки, которые превысили 140 военнослужащих. В ходе боев уничтожены девять боевых бронированных машин и 155-мм гаубица М777 производства США.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что боестолкновения с формирования ВСУ проходили в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-мм гаубицу М777 производства США», — добавили в Минобороны.