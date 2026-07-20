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Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Васильковки, Чаплино и других населенных пунктов. В Минобороны РФ уточнили, что противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей и боевую машину РСЗО «Бастион». Продвижение российских войск продолжается в глубину обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, а также Заливное, Сорочино, Зоревка и Широкое Запорожской области.

«Противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня “Бастион”», — добавили в Минобороны РФ.

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