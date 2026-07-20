Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Васильковки, Чаплино и других населенных пунктов. В Минобороны РФ уточнили, что противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей и боевую машину РСЗО «Бастион». Продвижение российских войск продолжается в глубину обороны.