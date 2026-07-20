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Группировка «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области

Минобороны РФ опубликовало сводку о действиях группировки «Центр» в зоне СВО. Российские военные улучшили тактическое положение и нанесли удар по трем бригадам ВСУ и нацгвардии. Противник потерял более 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия», — уточнили в Минобороны РФ.

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