Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Новотроицкое, Артема, Грузское, Белозерское, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия», — уточнили в Минобороны РФ.