Группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в населенных пунктах Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. По данным Минобороны, противник потерял более 60 военнослужащих, а также 21 единицу автомобильной техники и две станции радиоэлектронной борьбы.