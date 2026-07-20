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Группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в населенных пунктах Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. По данным Минобороны, противник потерял более 60 военнослужащих, а также 21 единицу автомобильной техники и две станции радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что боестолкновения с формированиями ВСУ проходили в районах населенных пунктов Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено более 60 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Министерстве обороны.

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