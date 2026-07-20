Группировка «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что боестолкновения с формированиями ВСУ проходили в районах населенных пунктов Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожено более 60 военнослужащих, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Министерстве обороны.