Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота России уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Ранее, согласно итоговой сводке Минобороны за период с 11 по 17 июля, силами Черноморского флота было ликвидировано в общей сложности пять подобных морских беспилотников.
Помимо уничтожения безэкипажных катеров непосредственно на воде, ВС РФ систематически наносят удары по местам их производства и базирования. Так, в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру Украины в Черноморске был поражен специализированный плавучий док для хранения и спуска на воду подводных дронов, а в Одессе уничтожены цеха по сборке беспилотных аппаратов.