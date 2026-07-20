Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

Помимо уничтожения безэкипажных катеров непосредственно на воде, ВС РФ систематически наносят удары по местам их производства и базирования. Так, в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру Украины в Черноморске был поражен специализированный плавучий док для хранения и спуска на воду подводных дронов, а в Одессе уничтожены цеха по сборке беспилотных аппаратов.