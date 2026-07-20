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Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ранее за неделю силами флота было ликвидировано пять морских беспилотников. Российские военные также наносят удары по местам их производства и базирования, включая док в Черноморске и цеха в Одессе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы Черноморского флота России уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Ранее, согласно итоговой сводке Минобороны за период с 11 по 17 июля, силами Черноморского флота было ликвидировано в общей сложности пять подобных морских беспилотников.

Помимо уничтожения безэкипажных катеров непосредственно на воде, ВС РФ систематически наносят удары по местам их производства и базирования. Так, в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру Украины в Черноморске был поражен специализированный плавучий док для хранения и спуска на воду подводных дронов, а в Одессе уничтожены цеха по сборке беспилотных аппаратов.

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