В Прикамье простились с погибшим на СВО с 49-летним уроженцем Осы

Илья Боков родился 27 февраля 1977 года в Осе, здесь же провел детство и окончил среднюю школу. Продолжил учебу в Осинском аграрном техникуме. После срочной службы в армии перебрался в Пермь, создал семью. Три года назад устроился на на Павловский машзавод, работал термистом. В свободное время подрабатывал водителем такси.