В Госдуме раскрыли цели ударов по логистике ВСУ в Одессе

«Когда удары были по Киеву нанесены, шел специфический дым и в порту, в том числе Одессы и Черноморска. Такой цвет характерный после того, как сжигается пластик. О чем это говорит? Значит, это дроны были, потому что они в основном из пластика изготавливаются по современным технологиям. Ну и плюс несколько кораблей были уничтожены, находящихся на подходе к этим портам», — сказал собеседник «Ленты.ру».