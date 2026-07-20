В Госдуме раскрыли цели ударов по логистике ВСУ в Одессе

По словам парламентария, главная цель этих атак — нарушить логистические цепочки, по которым западные страны поставляют оружие на Украину. Колесник подчеркнул, что удары теперь наносят не только по фронтам и инфраструктуре. ВС РФ начали бить по причалам, портальным кранам и кораблям, которые перевозят вооружение. Депутат уточнил, что три таких корабля уже уничтожены. Он отметил, что сейчас полным ходом идет нарушение логистических террористических маршрутов поставки оружия на Украину со стороны западных стран.
«Когда удары были по Киеву нанесены, шел специфический дым и в порту, в том числе Одессы и Черноморска. Такой цвет характерный после того, как сжигается пластик. О чем это говорит? Значит, это дроны были, потому что они в основном из пластика изготавливаются по современным технологиям. Ну и плюс несколько кораблей были уничтожены, находящихся на подходе к этим портам», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Депутат считает, что удары необходимо наносить по всей логистической цепочке. По его мнению, это должно заставить Запад отказаться от дальнейших поставок Украине комплектующих для беспилотников.
Ранее в Минобороны России заявили об очередном ударе по Одессе. ВС РФ применили высокоточное дальнобойное оружие. Целью стали топливные резервуары. Горючее, как отметили в оборонном ведомстве, предназначалось для украинских подразделений.