В Черном море уничтожили два безэкипажных катера

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на понедельник, 20 июля.
По целям отработали силы Черноморского флота России.
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