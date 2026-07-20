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В Черном море уничтожили два безэкипажных катера

Силы флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на понедельник, 20 июля.

По целям отработали силы Черноморского флота России.

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