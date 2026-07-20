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Фрагменты БПЛА обнаружили по 11 адресам в Ейске

В Ейске проводят оценку ущерба после ночной атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ейске число пострадавших домовладений в результате падения обломков сбитого беспилотника увеличилось до восьми. По информации регионального оперативного штаба, фрагменты БПЛА повредили кровли, внутреннюю отделку и остекление частных домов, а также затронули одну из квартир в многоквартирном доме. Кроме того, зафиксировано три случая падения фрагментов дрона непосредственно на придомовых территориях частных домовладений.

Число пострадавших при ночной атаке увеличилось до трех человек. Все они были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Сейчас в городе работает специальная комиссия. Специалисты проводят поквартирный обход и инструментальное обследование поврежденных зданий, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба и подготовить документы для дальнейшего восстановления имущества жителей.

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