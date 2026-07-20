Минобороны сообщило об ударах по 5 судам снабжения ВСУ и портам Одесской области

По данным ведомства, для поражения объектов применялись ударные беспилотные летательные аппараты. В морском торговом порту Одессы под удар попали два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинской армии. В порту Черноморска Одесской области беспилотниками поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для приема и хранения грузов военного назначения.