Минобороны сообщило об ударах по 5 судам снабжения ВСУ и портам Одесской области

Вооруженные силы России в течение дня продолжали наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном канале в мессенджере MAX.
По данным ведомства, для поражения объектов применялись ударные беспилотные летательные аппараты. В морском торговом порту Одессы под удар попали два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинской армии. В порту Черноморска Одесской области беспилотниками поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для приема и хранения грузов военного назначения.
Кроме того, российские военные с помощью БПЛА атаковали суда непосредственно в море. На переходе в 31, 38 и 50 километрах южнее Затоки были поражены два судна типа «балкер» и один сухогруз, которые осуществляли доставку военных грузов в порт Черноморска.