Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об ударах по 5 судам снабжения ВСУ и портам Одесской области

В течение дня российские военные продолжали атаки на украинские порты. По данным Минобороны, в Одессе поражены сухогрузы, а в Черноморске — объекты для хранения военных грузов. Отдельно беспилотники атаковали суда в акватории Черного моря.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вооруженные силы России в течение дня продолжали наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном канале в мессенджере MAX.

По данным ведомства, для поражения объектов применялись ударные беспилотные летательные аппараты. В морском торговом порту Одессы под удар попали два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинской армии. В порту Черноморска Одесской области беспилотниками поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для приема и хранения грузов военного назначения.

Кроме того, российские военные с помощью БПЛА атаковали суда непосредственно в море. На переходе в 31, 38 и 50 километрах южнее Затоки были поражены два судна типа «балкер» и один сухогруз, которые осуществляли доставку военных грузов в порт Черноморска.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше