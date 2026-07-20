Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку восьми беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам главы города, в настоящее время на местах падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных и оперативных служб.
Ранее градоначальник сообщал, что в период с 20:30 вечера до 5:00 утра в направлении Московского региона было запущено более 400 беспилотников. Основная часть аппаратов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, при этом 85 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к Москве.