ВС РФ поразили большегрузы ВСУ в Днепропетровской области. Видео

В Днепропетровской области росссийские военные ударом беспилотного аппарата «Герань» поразили стоянку большегрузного транспорта, задействованная в интересах ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Военкор пояснил, что подвергшийся атаке объект являлся важным элементом транспортно-логистической цепочки ВСУ. Находившиеся на стоянке грузовые автомобили применялись для перевозки беспилотников и комплектующих к ним. Поддубный отметил, что уничтожение этой техники напрямую отразится на возможностях противника вести воздушную разведку и наносить удары. А повреждение находившихся на стоянке автоцистерн, которые обеспечивали оперативную заправку военной техники горючим непосредственно у линии соприкосновения, лишит украинские подразделения топлива.
По оценке Поддубного, успешное поражение этого логистического узла подрывает мобильность подразделений ВСУ на данном направлении и срывает их планы по оперативному материально-техническому снабжению.