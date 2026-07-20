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ВС РФ поразили большегрузы ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Дроноводы ударом БПЛА «Герань» в Днепропетровской области ликвидировали автомобили, обеспечивавшие передовые части ВСУ. Военкор Поддубный пояснил, что уничтоженная техника использовалась для перевозки дронов и оперативной заправки военной техники.

Авторы и эксперты
Евгений Поддубный
Военный корреспондент
Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Днепропетровской области росссийские военные ударом беспилотного аппарата «Герань» поразили стоянку большегрузного транспорта, задействованная в интересах ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор пояснил, что подвергшийся атаке объект являлся важным элементом транспортно-логистической цепочки ВСУ. Находившиеся на стоянке грузовые автомобили применялись для перевозки беспилотников и комплектующих к ним. Поддубный отметил, что уничтожение этой техники напрямую отразится на возможностях противника вести воздушную разведку и наносить удары. А повреждение находившихся на стоянке автоцистерн, которые обеспечивали оперативную заправку военной техники горючим непосредственно у линии соприкосновения, лишит украинские подразделения топлива.

По оценке Поддубного, успешное поражение этого логистического узла подрывает мобильность подразделений ВСУ на данном направлении и срывает их планы по оперативному материально-техническому снабжению.

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