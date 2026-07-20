ВС РФ поразили большегрузы ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Военкор пояснил, что подвергшийся атаке объект являлся важным элементом транспортно-логистической цепочки ВСУ. Находившиеся на стоянке грузовые автомобили применялись для перевозки беспилотников и комплектующих к ним. Поддубный отметил, что уничтожение этой техники напрямую отразится на возможностях противника вести воздушную разведку и наносить удары. А повреждение находившихся на стоянке автоцистерн, которые обеспечивали оперативную заправку военной техники горючим непосредственно у линии соприкосновения, лишит украинские подразделения топлива.