Минобороны опубликовало кадры удара по АЗС в Сумской области. Видео

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал об аналогичном ударе БПЛА «Герань» по транспортному узлу в Днепропетровской области. Тогда под удар попала стоянка большегрузов и автоцистерн, задействованная в логистической цепочке ВСУ для транспортировки беспилотников и заправки военной техники топливом в прифронтовой зоне.