Минобороны опубликовало кадры удара по АЗС в Сумской области. Видео

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по автозаправочной станции в Сумской области, которая использовалась в интересах украинских войск. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что расчеты дроноводов вывели из строя данную автозаправочную станцию, так как она являлась важным элементом логистической системы снабжения и обеспечения подразделений ВСУ на данном направлении.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал об аналогичном ударе БПЛА «Герань» по транспортному узлу в Днепропетровской области. Тогда под удар попала стоянка большегрузов и автоцистерн, задействованная в логистической цепочке ВСУ для транспортировки беспилотников и заправки военной техники топливом в прифронтовой зоне.