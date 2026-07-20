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Минобороны опубликовало кадры удара по АЗС в Сумской области. Видео

Минобороны России опубликовало кадры удара беспилотника «Герань» по автозаправочной станции в Сумской области. Объект являлся важным элементом логистической системы снабжения украинских войск.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по автозаправочной станции в Сумской области, которая использовалась в интересах украинских войск. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что расчеты дроноводов вывели из строя данную автозаправочную станцию, так как она являлась важным элементом логистической системы снабжения и обеспечения подразделений ВСУ на данном направлении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал об аналогичном ударе БПЛА «Герань» по транспортному узлу в Днепропетровской области. Тогда под удар попала стоянка большегрузов и автоцистерн, задействованная в логистической цепочке ВСУ для транспортировки беспилотников и заправки военной техники топливом в прифронтовой зоне.

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