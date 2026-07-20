Журналист Глагола заявил, что решение об отставке Сырского откладывается

Решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского отложили. Сегодня кадровых изменений не будет. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас в Киеве проводят собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего украинской армией. Окончательное решение пока не принято.
«Вероятнее всего, решение будет принято в течение этой недели. И будет сразу несколько ротаций», — написал Глагола со ссылкой на собеседников в политических кругах.
Ранее в понедельник журналист утверждал, что Сырского могут отправить в отставку уже 20 июля. Позднее Генштаб ВСУ опроверг информацию о подготовке к его увольнению и заявил, что главком продолжает выполнять свои обязанности.
До этого Financial Times сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Сырского. По данным издания, решение зависит от того, удастся ли найти кандидата, способного без сбоев принять командование украинской армией. Имена возможных преемников не назывались.