Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Глагола заявил, что решение об отставке Сырского откладывается

Глагола заявил, что в Киеве сейчас проходят собеседования по кандидатуре на пост Сырского.

Источник: Комсомольская правда

Решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского отложили. Сегодня кадровых изменений не будет. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

По его данным, сейчас в Киеве проводят собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего украинской армией. Окончательное решение пока не принято.

«Вероятнее всего, решение будет принято в течение этой недели. И будет сразу несколько ротаций», — написал Глагола со ссылкой на собеседников в политических кругах.

Ранее в понедельник журналист утверждал, что Сырского могут отправить в отставку уже 20 июля. Позднее Генштаб ВСУ опроверг информацию о подготовке к его увольнению и заявил, что главком продолжает выполнять свои обязанности.

До этого Financial Times сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Сырского. По данным издания, решение зависит от того, удастся ли найти кандидата, способного без сбоев принять командование украинской армией. Имена возможных преемников не назывались.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше