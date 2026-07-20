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Силы ПВО сбили 161 дрон ВСУ над регионами России за день

Над регионами России 20 апреля силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили 161 беспилотник ВСУ над регионами России в течение дня 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Также дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 20 июля 381 украинский беспилотник над регионами страны. Днем ранее российские ПВО также сбили две ракеты «Нептун» и снаряд HIMARS.

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