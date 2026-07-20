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Главком ВСУ Сырский извинился перед бывшим министром обороны Федоровым

Главком ВСУ публично принес извинения Федорову, для Сырского конфликт с ним стал неожиданностью.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принес извинения отправленному в отставку министру обороны страны Михаилу Федорову. Его слова приводит издание «Страна».

«Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким», — написал Сырский.

Главком ВСУ заявил, что информация о конфликте между ним и Федоровым стала для него неожиданностью. Кроме того, он заявил, что споры вокруг армии не должны сводиться к противостоянию отдельных персон.

Ранее сайт KP.RU писал, что решение об отставке главкома ВСУ Сырского на данный момент отложили. В СМИ также сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Сырского.

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