Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество ВС РФ перед украинской армией во всем. Он призвал закупать для Вооруженных сил Украины все виды вооружения, а не только то, «что сейчас в тренде». Так главком ВСУ написал в статье для Militarnyi.
Александр Сырский подчеркнул, что ВС РФ используют пехоту, артиллерию и авиацию. У ВСУ наблюдаются проблемы по всем направлениям. Главком украинской армии сообщил, что Киев нуждается в минометах, инженерных средствах, системах ПВО и т.д. Он осудил руководство местного Минобороны за производство исключительно БПЛА.
«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию на дроны […]. Кроме того, это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями», — написал также Александр Сырский.
Киев между тем готовит отставку главкома ВСУ. По версии украинских СМИ, такие обсуждения активно ведутся, а финал Александра Сырского приближается. При этом Генштаб ВСУ опровергает эти данные.