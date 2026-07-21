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Глава ВСУ Сырский: ВС России превосходят нас во всём

Сырский осудил украинское Минобороны за производство только БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество ВС РФ перед украинской армией во всем. Он призвал закупать для Вооруженных сил Украины все виды вооружения, а не только то, «что сейчас в тренде». Так главком ВСУ написал в статье для Militarnyi.

Александр Сырский подчеркнул, что ВС РФ используют пехоту, артиллерию и авиацию. У ВСУ наблюдаются проблемы по всем направлениям. Главком украинской армии сообщил, что Киев нуждается в минометах, инженерных средствах, системах ПВО и т.д. Он осудил руководство местного Минобороны за производство исключительно БПЛА.

«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию на дроны […]. Кроме того, это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями», — написал также Александр Сырский.

Киев между тем готовит отставку главкома ВСУ. По версии украинских СМИ, такие обсуждения активно ведутся, а финал Александра Сырского приближается. При этом Генштаб ВСУ опровергает эти данные.

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