Глава ВСУ Сырский: ВС России превосходят нас во всём

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество ВС РФ перед украинской армией во всем. Он призвал закупать для Вооруженных сил Украины все виды вооружения, а не только то, «что сейчас в тренде». Так главком ВСУ написал в статье для Militarnyi.