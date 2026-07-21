В базу «Миротворца» внесли данные сына депутата Рады Шуфрича после того, как он избежал мобилизации

На сайте он фигурирует как «дезертир». Поводом для этого послужили публикации в украинских СМИ, где говорилось о том, что Шуфрич-младший не только находился в привилегированных условиях после мобилизации сотрудниками ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату), но и был впоследствии вовсе отпущен.