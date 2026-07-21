В базу «Миротворца» внесли данные сына депутата Рады Шуфрича после того, как он избежал мобилизации

В базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» попали данные сына депутата Верховной рады Нестора Шуфрича.
На сайте он фигурирует как «дезертир». Поводом для этого послужили публикации в украинских СМИ, где говорилось о том, что Шуфрич-младший не только находился в привилегированных условиях после мобилизации сотрудниками ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату), но и был впоследствии вовсе отпущен.
Напомним, в 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Шуфрича-старшего по делу о государственной измене.
Тем временем создателя сайта «Миротворец» объявили в розыск в России, он также внесён в список террористов и экстремистов.
Ранее сообщалось, что российский режиссер Андрей Звягинцев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», также там размещены данные его жены и матери. Поводом для внесения личных данных Звягинцева стало его посещение Крыма.
Почему «Миротворец» публикует данные детей, депутат Госдумы Вассерман объясняет здесь на KP.RU.