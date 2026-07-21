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Обмен между Россией и Украиной может пройти в ближайшее время: вот что сказала Лантратова

Яна Лантратова анонсировала обмен пленными между РФ и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый обмен пленными между Москвой и Киевом. Он уже готовится и может пройти в ближайшее время. Так Яна Лантратова сказала в беседе с ТАСС.

«Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно — военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это», — оповестила омбудсмен.

Яна Лантратова отметила, что россияне регулярно пишут ей личные сообщения о будущих списках. Ее аппарат также ведет приемы граждан и обрабатывает обращения по теме попавших в плен и их возвращения.

По данным омбудсмена, с середины мая было проведено уже три обмена. Домой, в Россию, вернулись 550 человек.