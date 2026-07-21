Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь в ночь на вторник 21 июля. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал чиновник в Telegram-канале, отметив, что люди при этом не пострадали.
Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства. Также он напомнил, что российские военные поражают украинские БПЛА из различных видов оружия, в том числе и из стрелкового.
Напомним, над регионами России 20 апреля силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник.
О подробностях атаки беспилотников ВСУ на Москву в ночь на понедельник 20 июля читайте здесь на KP.RU.
Тем временем военный эксперт Матвийчук пришёл к выводу, что ВСУ запускали БПЛА по Подмосковью из Сумской области.