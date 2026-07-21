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Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника

В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь в ночь на вторник 21 июля. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал чиновник в Telegram-канале, отметив, что люди при этом не пострадали.

Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства. Также он напомнил, что российские военные поражают украинские БПЛА из различных видов оружия, в том числе и из стрелкового.

Напомним, над регионами России 20 апреля силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник.

О подробностях атаки беспилотников ВСУ на Москву в ночь на понедельник 20 июля читайте здесь на KP.RU.

Тем временем военный эксперт Матвийчук пришёл к выводу, что ВСУ запускали БПЛА по Подмосковью из Сумской области.

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