Осужденный на 20 лет колонии за пожар в клубе «Полигон» Ионкин ушел на СВО

Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин находится в зоне проведения СВО. Ранее его осудили на 20 лет колонии за случившийся инцидент. Станиславу Ионкину дали возможность искупить вину. Так пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник.