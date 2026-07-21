Осужденный на 20 лет колонии за пожар в клубе «Полигон» Ионкин ушел на СВО

Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин находится в зоне проведения СВО. Ранее его осудили на 20 лет колонии за случившийся инцидент. Станиславу Ионкину дали возможность искупить вину. Так пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Станислав Ионкин подписал контракт с Минобороны после оглашения приговора. Он уже выполняет боевые задачи командования.
«Станислав Ионкин, попросивший дать ему возможность искупить вину, убыл в зону боевых действий на СВО на территории Украины», — оповестил собеседник агентства.
Пожар в клубе «Полигон» произошел в ноябре 2022 года. Внутри здания находились сотни человек. Оно выгорело внутри на площади 3,5 тысячи квадратов. В результате страшного инцидента погибли 13 человек, ещё пятеро получили травмы.