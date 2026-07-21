Оперштаб: ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородской области

Украинские военные атаковали Белгород и Белгородскую область при помощи ракет. Об этом информирует оперштаб региона в ночь на вторник 21 июля.
«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что люди при этом не пострадали, информация о последствиях уточняется.
В то же время губернатор Развожаев информировал, что в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника.
Накануне ВСУ пытались атаковать Подмосковье ракетами и беспилотниками, удары отбиты российскими силами противовоздушной обороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что свыше 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона.
Подробности о том, что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля, читайте здесь на KP.RU.