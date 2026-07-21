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Оперштаб: ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородской области

При ракетной атаке на Белгородскую область люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали Белгород и Белгородскую область при помощи ракет. Об этом информирует оперштаб региона в ночь на вторник 21 июля.

«ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что люди при этом не пострадали, информация о последствиях уточняется.

В то же время губернатор Развожаев информировал, что в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника.

Накануне ВСУ пытались атаковать Подмосковье ракетами и беспилотниками, удары отбиты российскими силами противовоздушной обороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что свыше 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона.

Подробности о том, что известно о массированной атаке БПЛА на Москву и область ночью 20 июля, читайте здесь на KP.RU.

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