Украинские боевики нанесли новые ракетные удары по Белгороду: что известно

Украинские военные вновь обстреляли Белгород и Белгородский округ. ВСУ нанесли ракетные удары по городу. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Так ночную атаку прокомментировали в оперативном штабе Белгородской области на канале в «Макс».
Ракетную опасность в Белгороде и округе объявили в 02:30. Спустя 15 минут уведомление сняли. Сейчас угрозы атаки ракет на территории города нет.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», — известили в оперштабе региона.
Ракетную опасность ночью также объявляли в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. О последствиях данных не поступало.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области 20 июля. Погиб мирный житель, еще 16 человек получили различные ранения. Жертвой киевского режима стал мужчина. Он погиб от удара дрона по предприятию.
Ночью 21 июля ограничения вводились в воздушном пространстве Подмосковья. В связи с этим в двух столичных аэропортах корректировали расписание. Ограничения вводились в авиагаванях Домодедово и Жуковский. Они действовали с 01:15. Сейчас ограничения отменены. В настоящий момент они действуют в аэропортах Волгограда и Геленджика. В остальных авиагаванях ограничения сняли. Их вводили также в аэропортах Самары, Саратова, Казани и Ульяновска.
ВСУ прошлой ночью снова предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область. В сторону региона было запущено 400 БПЛА. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Заведено уголовное дело по статье о теракте. Всего пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. 11-летней девочке диагностировали острую реакцию на стресс. Обошлось без госпитализации. Среди пострадавших числятся также три гражданина Китая. Их направили в Домодедовскую больницу.