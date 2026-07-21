Украинские боевики нанесли новые ракетные удары по Белгороду: что известно

ВСУ прошлой ночью снова предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область. В сторону региона было запущено 400 БПЛА. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Заведено уголовное дело по статье о теракте. Всего пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. 11-летней девочке диагностировали острую реакцию на стресс. Обошлось без госпитализации. Среди пострадавших числятся также три гражданина Китая. Их направили в Домодедовскую больницу.