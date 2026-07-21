Удар по Шебекино унес жизни пяти жителей: главное о трагедии в Белгородской области

Более 20 человек получили ранения при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области. Беспилотный удар унес жизни пяти жителей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в «Макс».
Террористический удар нанесен днем 20 июля. По имеющимся сведениям, в Шебекино пострадали 23 человека. Среди них числится 17-летний молодой человек. Врио губернатора назвал циничным удар ВСУ по пассажирскому автобусу.
«С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм», — оповестил Александр Шуваев.
Личности погибших будут установлены. Врио губернатора принес соболезнования семьям жертв украинской агрессии.
Известно, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают помощь в Шебекинской районной больнице. Раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода.
Утром 20 июля ВСУ также атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате погиб мирный житель, еще четверо человек получили ранения. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но ранения оказались слишком серьезными.
Прошлой ночью ВС РФ провели серию ударов по украинским портовым объектам, используемым ВСУ. В порту «Одесса» уничтожены резервуары с топливом. В ходе кампании на территории Украины также поражены объекты в Черноморске. К утру силами ПВО над регионами РФ перехватили 381 украинский дрон. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым.
За прошлую неделю в Алешкинском округе Херсонской области погибли пять человек, еще 17 ранены. За этот период зафиксировали 509 прилетов ствольной и минометной артиллерии и 635 ударов БПЛА. Последствия атак устраняют ежедневно.