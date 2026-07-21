Удар по Шебекино унес жизни пяти жителей: главное о трагедии в Белгородской области

Утром 20 июля ВСУ также атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области. В результате погиб мирный житель, еще четверо человек получили ранения. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. Один из раненых находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но ранения оказались слишком серьезными.