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ВС США заявили, что с мая помогли пройти через Ормузский пролив 900 судам

Центральное командование ВС США утверждает, что с начала мая американские военные оказали содействие около 900 судам в проходе через Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные с начала мая помогли примерно 900 коммерческих судов пройти через Ормузский пролив, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Также они содействовали перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти, которые транспортировались с использованием этого водного пути.

«С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти», — говорится в заявлении командования в социальной сети Х*.

Указанное войсковое объединение также подчеркнула, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив.

Напомним, 15 июля в CENTCOM заявили, что Вооружённые силы США возобновили морскую блокаду Ирана. Уточнялось, что речь идёт о блокаде судов, которые следуют в иранские порты и прибрежные районы.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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