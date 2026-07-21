ВС США заявили, что с мая помогли пройти через Ормузский пролив 900 судам

Американские военные с начала мая помогли примерно 900 коммерческих судов пройти через Ормузский пролив, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
Также они содействовали перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти, которые транспортировались с использованием этого водного пути.
«С начала мая силы CENTCOM содействовали проходу примерно 900 коммерческих судов и перевозке 450 миллионов баррелей сырой нефти», — говорится в заявлении командования в социальной сети Х*.
Указанное войсковое объединение также подчеркнула, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив.
Напомним, 15 июля в CENTCOM заявили, что Вооружённые силы США возобновили морскую блокаду Ирана. Уточнялось, что речь идёт о блокаде судов, которые следуют в иранские порты и прибрежные районы.
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