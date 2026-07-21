Новости Крыма — что произошло ночью

В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Теперь сигнал — сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, — повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала — необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.