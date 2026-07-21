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Новости Крыма — что произошло ночью

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Крыму с ночи объявлена беспилотная опасность, в Севастополе военные отражали атаку беспилотников, Крымский мост закрывали в целях безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Беспилотную опасность на территории Крыма в очередной раз объявили после 23 часов. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.

«БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО», — предупредили в Главном управлении МЧС России по Крыму*.

В 5.30 дали отбой, однако спустя несколько минут снова была объявлена беспилотная опасность.

В 3.30 перекрывалось движение по Крымскому мосту. Сейчас проезд открыт. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, в 6.00 с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

В Севастополе поздно вечером в понедельник объявляли воздушную тревогу.

Ближе к часу ночи губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал он в своем канале в МАКС.

По предварительной информации никто из людей не пострадал.

Отбой воздушной тревоги прозвучал в 5.26 во вторник.

Позже Развожаев проинформировал, что в течение ночи над городом были уничтожены 56 вражеских беспилотников.

На данный момент морской транспорт работает, кроме линии «Артиллерийская бухта — Северная». Троллейбусы на всех маршрутах ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.

Сигнал «Воздушная тревога» в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.

В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Теперь сигнал — сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, — повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала — необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.

В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало запускать смс- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.

*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым — единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность», «Ракетная опасность».

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