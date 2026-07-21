БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире, идет тушение пожара

Беспилотник ВСУ попал в жилой многоквартирный дом во Владимире в ночь на вторник 21 июля. Об этом информировал губернатор региона Александр Авдеев.
«Во Владимире — прилёт БПЛА в квартиру многоквартирного дома», — написал чиновник в Telegram-канале.
Авдеев сообщил, что люди при этом не пострадали.
«Проводится эвакуация. Пожар вследствие попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано», — написал он.
Также сообщалось, что более 20 человек получили ранения при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области. Беспилотный удар унес жизни пяти жителей.
В то же время губернатор Развожаев информировал, что в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника.
Накануне ВСУ пытались атаковать Подмосковье ракетами и беспилотниками, удары отбиты российскими силами противовоздушной обороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что свыше 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона.