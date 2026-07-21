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БПЛА попал в многоквартирный дом во Владимире, идет тушение пожара

Люди не пострадали при попадании дрона в жилой дом во Владимире.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник ВСУ попал в жилой многоквартирный дом во Владимире в ночь на вторник 21 июля. Об этом информировал губернатор региона Александр Авдеев.

«Во Владимире — прилёт БПЛА в квартиру многоквартирного дома», — написал чиновник в Telegram-канале.

Авдеев сообщил, что люди при этом не пострадали.

«Проводится эвакуация. Пожар вследствие попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано», — написал он.

Также сообщалось, что более 20 человек получили ранения при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области. Беспилотный удар унес жизни пяти жителей.

В то же время губернатор Развожаев информировал, что в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два беспилотника.

Накануне ВСУ пытались атаковать Подмосковье ракетами и беспилотниками, удары отбиты российскими силами противовоздушной обороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что свыше 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона.

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