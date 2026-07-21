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Заминировали сослуживца: ВСУ применяют кощунственные методы в Днепропетровской области

Военнослужащие ВСУ заминировали убитого сослуживца.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные заминировали тело погибшего сослуживца. Это произошло в населённом пункте Вольное в Днепропетровской области.

«Они своих убитых минируют. Мы вот шли по поселку, когда лежал двухсотый (убитый — ред.) в доме. Хотели посмотреть документы, осмотреть. Он оказался заминирован. Увидели, что под ним лежит граната», — рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копчённый.

Подобные случаи происходили и ранее на разных участках линии боевого соприкосновения.

Так, в селе Новогигоровке в Запорожской области боевики Вооруженных сил Украины минировали тела погибших сослуживцев.

Также заминированные тела украинских военнослужащих были обнаружены после отхода ВСУ из Богодаровки.

Кроме того, украинские военные убивают собак и используют трупы для маскировки противотанковых мин с дистанционным датчиком цели.

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