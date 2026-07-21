Заминировали сослуживца: ВСУ применяют кощунственные методы в Днепропетровской области

«Они своих убитых минируют. Мы вот шли по поселку, когда лежал двухсотый (убитый — ред.) в доме. Хотели посмотреть документы, осмотреть. Он оказался заминирован. Увидели, что под ним лежит граната», — рассказал РИА Новости стрелок группировки войск «Восток» с позывным Копчённый.