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Ракетную опасность объявили ночью в Волгоградской области

В ночь на 21 июля в Волгоградской области отразили налеты ракет ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Около 3 часов ночи 21 июля в Волгоградской области ввели режим ракетной опасности. Предупреждение действовало в течение двух часов. К 5 утра ракетную опасность в регионе отменили. Об этом проинформировали в РСЧС по Волгоградской области.

Жителей призвали к бдительности и сохранению внимания. Находящихся в регионе попросили укрыться в помещениях без окон. О последствиях налетов ракет информации не поступало.

Ночью об угрозе беспилотной атаки предупредили и жителей Владимирской области. Под утро стало известно, что дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в региональном центре. Жертв и пострадавших нет. По данным властей, в квартире в момент удара по дому никого не находилось. Спасатели начали эвакуацию жильцов.

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