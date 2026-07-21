Ракетную опасность объявили ночью в Волгоградской области

Около 3 часов ночи 21 июля в Волгоградской области ввели режим ракетной опасности. Предупреждение действовало в течение двух часов. К 5 утра ракетную опасность в регионе отменили. Об этом проинформировали в РСЧС по Волгоградской области.
Жителей призвали к бдительности и сохранению внимания. Находящихся в регионе попросили укрыться в помещениях без окон. О последствиях налетов ракет информации не поступало.
Ночью об угрозе беспилотной атаки предупредили и жителей Владимирской области. Под утро стало известно, что дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в региональном центре. Жертв и пострадавших нет. По данным властей, в квартире в момент удара по дому никого не находилось. Спасатели начали эвакуацию жильцов.