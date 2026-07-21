ТАСС: ВСУ возводят укрепления у Харьковской окружной дороги

По словам собеседника агентства, в Вооруженных силах Украины считают, что в перспективе российские военные выйдут к административным границам Харькова. С целью подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ создан отдельный батальон, военные которого уже начали возводить инженерные сооружения в районе Харьковской окружной дороги.
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