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ТАСС: ВСУ возводят укрепления у Харьковской окружной дороги

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ВСУ сформировали отдельный батальон и начали возводить сооружения для инженерного укрепления Харьковской окружной дороги. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

По словам собеседника агентства, в Вооруженных силах Украины считают, что в перспективе российские военные выйдут к административным границам Харькова. С целью подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ создан отдельный батальон, военные которого уже начали возводить инженерные сооружения в районе Харьковской окружной дороги.

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