Небо над Самарой закрывали 21 июля из-за ракетной опасности

Ранним утром 21 июля в самарском аэропорту Курумоч вводили временные ограничения. Это было связано с ракетной опасностью, в Самаре включали сирены. Примерно через час был объявлен отбой опасности, а вслед за этим и аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметила пресс-служба Курумоча.
Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты около часа, и сейчас несколько рейсов еще значатся как задержанные. На час позже вылетят самолеты из Самары в Москву и Тбилиси. Подождать пришлось пассажирам двух самолетов до Антальи, но они уж в пути.
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