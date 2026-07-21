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Небо над Самарой закрывали 21 июля из-за ракетной опасности

Самолеты из Самары в Москву и Тбилиси задерживаются 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 21 июля в самарском аэропорту Курумоч вводили временные ограничения. Это было связано с ракетной опасностью, в Самаре включали сирены. Примерно через час был объявлен отбой опасности, а вслед за этим и аэропорт вернулся к привычному режиму работы.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметила пресс-служба Курумоча.

Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты около часа, и сейчас несколько рейсов еще значатся как задержанные. На час позже вылетят самолеты из Самары в Москву и Тбилиси. Подождать пришлось пассажирам двух самолетов до Антальи, но они уж в пути.

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