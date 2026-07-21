Военный ВСУ пытался отправить почтой украденные в ДНР

По его словам, один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался переправить домой через отделение логистической компании «Новая почта» украденные кованые ворота. Однако такой план провалился. Сотрудники почты наотрез отказались принимать данный груз, сославшись на то, что он является негабаритным.