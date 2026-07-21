Украинские военнослужащие продолжают попытки незаконного вывоза имущества местных жителей из зоны боевых действий. Беженец из города Родинское Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Красильников рассказал РИА Новости о вопиющем случае мародерства.
По его словам, один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался переправить домой через отделение логистической компании «Новая почта» украденные кованые ворота. Однако такой план провалился. Сотрудники почты наотрез отказались принимать данный груз, сославшись на то, что он является негабаритным.
«Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить Новой почтой. Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», — заявил беженец.
Накануне Стрелок группировки «Восток» рассказал о кощунственных методах ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, украинские военные заминировали тело своего погибшего сослуживца в Вольном. Подобные случаи происходили не раз на линии боевого соприкосновения.