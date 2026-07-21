Шестьдесят девять мирных жителей России погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю. Пострадавших — гораздо больше — 364 человека. Об этом говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, сообщает РИА Новости.
Общее число пострадавших за этот период составило 433 мирных жителя. Из них ранены 364 человека, включая 12 несовершеннолетних. Погибших — 69 человек, в том числе два ребенка.
Дипломат отметил также, что в 97 процентах случаев мирные жители получали ранения и погибали от украинских беспилотников.
Накануне Родион Мирошник пообещал отдельный ответ на атаку дронов ВСУ на Москву. По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому за деньги западных стран нужно «продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик».