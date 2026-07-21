Накануне Родион Мирошник пообещал отдельный ответ на атаку дронов ВСУ на Москву. По его словам, главе киевского режима Владимиру Зеленскому за деньги западных стран нужно «продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик».